Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.06.2019 16:14

Новая выделенная полоса появится на Волгоградском проспекте до конца лета

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выделенные полосы  Волгоградский проспект  общественный транспорт  маршрутная сеть Магистраль 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Первая выделенная полоса для маршрута сети «Магистарль» за пределами центра города начнет работать на Волгоградском проспекте до конца лета, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что благодаря новой «выделенке», автобусы маршрута № м89 будут быстрее довозить до МЦК жителей районов Текстильщики, Кузьминки и Жулебино.

Также мэр Москвы сообщил, что с начала года на маршрутах сети «Магистраль» совершено уже 55 миллионов поездок.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выделенные полосы  Волгоградский проспект  общественный транспорт  маршрутная сеть Магистраль 

Возврат к списку

Лента новостей

16:55 Город (Москва и область) В Москве началось строительство станции метро «Университет дружбы народов»

16:14 Город (Москва и область) Новая выделенная полоса появится на Волгоградском проспекте до конца лета

15:10 Город (Москва и область) Температура воздуха в Москве 22 июня может побить рекорд 1917 года

13:38 Происшествия В семи регионах России выявлена сеть финансирования ИГ

13:01 Город (Москва и область) Девять домов переданы по заселение по программе реновации на западе Москвы

Актуальные материалы

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

22:14 Город (Москва и область) Две улицы в центре Москвы перекроют в связи митингом в поддержку Голунова 16 июня

20:55 Общество Список кандидатов от КПРФ в депутаты Мосгордумы 7-го созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru