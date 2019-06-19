19 июня. Mossovetinfo.ru – Первая выделенная полоса для маршрута сети «Магистарль» за пределами центра города начнет работать на Волгоградском проспекте до конца лета, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин отметил, что благодаря новой «выделенке», автобусы маршрута № м89 будут быстрее довозить до МЦК жителей районов Текстильщики, Кузьминки и Жулебино.



Также мэр Москвы сообщил, что с начала года на маршрутах сети «Магистраль» совершено уже 55 миллионов поездок.