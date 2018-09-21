21 сентября. Mossovetinfo.ru – Новую выделенную полосу запустят в Москве 24 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.
Новая «выделенка» появится на участке Дмитровского шоссе от МКАД до въезда 4-й микрорайон района Северный. Ее протяженность составит 1,6 километра. Выделенная полоса будет действовать и в сторону Москвы, и в сторону области.
На данном участке Дмитровского шоссе проходят маршруты шести городских и 12 пригородных автобусов. Ежедневно ими пользуются около 10 тысяч человек. Новая выделенная полоса создана специально для нового полуэксперссного маршрута № 909, который будет ходить от района Северный до улицы Осташковской. Этот маршрут планируется запустить в октябре. Ожидается, что только в первое время работы новый маршрут будет перевозить до 3 тысяч пассажиров в сутки, а впоследствии пассажиропоток вырастет еще больше.
14:17 Город (Москва и область) Доступ на парковку на Театральной площади ограничат до 25 сентября
13:40 Общество «СтопХам» продолжит свою деятельность, несмотря на судебное решение о ликвидации
13:17 Город (Москва и область) Новая выделенная полоса появится в Москве 24 сентября
12:29 Общество Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»
11:32 Город (Москва и область) Почти 70 семей докупили дополнительную жилплощадь по программе реновации
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре
11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров