21 сентября. Mossovetinfo.ru – Новую выделенную полосу запустят в Москве 24 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.



Новая «выделенка» появится на участке Дмитровского шоссе от МКАД до въезда 4-й микрорайон района Северный. Ее протяженность составит 1,6 километра. Выделенная полоса будет действовать и в сторону Москвы, и в сторону области.



На данном участке Дмитровского шоссе проходят маршруты шести городских и 12 пригородных автобусов. Ежедневно ими пользуются около 10 тысяч человек. Новая выделенная полоса создана специально для нового полуэксперссного маршрута № 909, который будет ходить от района Северный до улицы Осташковской. Этот маршрут планируется запустить в октябре. Ожидается, что только в первое время работы новый маршрут будет перевозить до 3 тысяч пассажиров в сутки, а впоследствии пассажиропоток вырастет еще больше.