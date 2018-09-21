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Город (Москва и область)     21.09.2018 13:17

Новая выделенная полоса появится в Москве 24 сентября

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Теги:  выделенные полосы  организация движения  Дмитровское шоссе 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Новую выделенную полосу запустят в Москве 24 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Новая «выделенка» появится на участке Дмитровского шоссе от МКАД до въезда 4-й микрорайон района Северный. Ее протяженность составит 1,6 километра. Выделенная полоса будет действовать и в сторону Москвы, и в сторону области.

На данном участке Дмитровского шоссе проходят маршруты шести городских и 12 пригородных автобусов. Ежедневно ими пользуются около 10 тысяч человек. Новая выделенная полоса создана специально для нового полуэксперссного маршрута № 909, который будет ходить от района Северный до улицы Осташковской. Этот маршрут планируется запустить в октябре. Ожидается, что только в первое время работы новый маршрут будет перевозить до 3 тысяч пассажиров в сутки, а впоследствии пассажиропоток вырастет еще больше.


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Карта места

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Теги: 
выделенные полосы  организация движения  Дмитровское шоссе 

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