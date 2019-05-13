13 мая. Mossovetinfo.ru – Новая железнодорожная станция Санино появится на Киевском направлении МЖД в 2020 году, сообщается на официальном сайте МЖД.



Новая станция будет расположена между станциями Кокошкино и Крекшино рядом с деревней Санино в ТиНАО. Она будет состоять из двух платформ. Платформы будут во всю длинну оборудованы навесами. Которые защитят пассажиров от непогоды. Для безопасного перехода через пути будут построены два подземных пешеходных перехода. Они будут оборудованы эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан, также в переходах появятся билетные кассы и турникеты.



Строительство новой станции ведется круглосуточно, в несколько смен, при этом движение поездов не останавливается.



Новая станция улучшит транспортную доступность ТиНАО, жители близлежащих районов смогут добраться до Киевского вокзала или транспортно-пересадочных узлов быстрее, чем на наземном транспорте.