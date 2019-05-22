22 мая. Mossovetinfo.ru – Новое колесо обозрения на ВДНХ, которое станет самым высоким в Европе, будет максимально отдалено от жилой застройки, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора ВДНХ Сергея Шоугрова.
По словам Шогурова, новое колесо, высотой 140 метров, по проекту отстоит от жилой застройки на 100 метров. Колесо будет установлено в южной части ВДНХ.
Шогуров сообщил, что ряд местных жителей высказал недовольство установкой колеса близко к жилым домам, поэтому в проект были внесены изменения и место для установки колеса было изменено. Кроме того, по просьбам жителей было решено отказаться от традиционной фронтальной иллюминации, в пользу архитектурной иллюминации, направленной внутрь колеса.
В настоящее время проект колеса обозрения находится на экспертизе. После получения всех разрешений и экспертиз на установку колеса потребуется около года.
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