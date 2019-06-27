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Город (Москва и область)     27.06.2019 17:05

Новое пешеходное пространство появится в центре Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  благоустройство  набережные 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Новое пешеходное пространство появится в центре Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Новое пешеходное пространство появится между Берсеневской и Якиманской набережными, оно будет организовано в ходе работ по реконструкции Патриаршего моста.

На этом участке будет создан культурный центр, построены амфитеатры, вдоль болотной набережной появится причал, также будут оборудованы лестницы и лифты для спуска к воде.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  благоустройство  набережные 

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