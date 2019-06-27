27 июня. Mossovetinfo.ru – Новое пешеходное пространство появится в центре Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Новое пешеходное пространство появится между Берсеневской и Якиманской набережными, оно будет организовано в ходе работ по реконструкции Патриаршего моста.



На этом участке будет создан культурный центр, построены амфитеатры, вдоль болотной набережной появится причал, также будут оборудованы лестницы и лифты для спуска к воде.