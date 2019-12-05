5 декабря. Mossovetinfo.ru – Новогодние акции пройдут на ВДНХ, сообщается на портале mos.ru.



С 6 по 8 декабря в павильонах катках, а также в павильонах «Космос» и «Земледелие» будут установлены праздничные почтовые ящики, в которых можно будет оставить открытку с новогодними пожеланиями для близких людей. Открытки с праздничным изображением ВДНХ можно будет найти рядом с почтовыми ящиками. Кроме того, рядом с ящиками будут дежурить аниматоры, которые объяснят условия акции.



Все, кто отправят праздничные открытки, могут принять участие в конкурсе. Победители получат бесплатные билеты на каток.



Кроме того, 7 и 8 декабря на ВДНХ можно будет написать письмо Деду Морозу и заказать у него подарки. Письма с пожеланиями можно будет оставить на «Робостанции» и на «Городской ферме». Все письма будут доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.