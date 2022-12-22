«Новогодний московский завтрак» - гастрономический фестиваль пройдет в столице с 23 декабря по 8 января

22 декабря. Mossovetinfo.ru - В столице с 23 декабря по 8 января проведут фестиваль «Новогодний московский завтрак», который проведут комитет по туризму совместно с департаментом торговли и услуг.



В рамках фестиваля можно будет попробовать специальный сет в 350 ресторанах. Ценовой диапазон сета - от 186 до 2,5 тыс. руб. на человека.



Заведения - участники фестиваля разместят у входа специальный идентификатор с новогодней символикой.