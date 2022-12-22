 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     22.12.2022 11:41

«Новогодний московский завтрак» - гастрономический фестиваль пройдет в столице с 23 декабря по 8 января

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  туризм  фестивали  Новый Год 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - В столице с 23 декабря по 8 января проведут фестиваль «Новогодний московский завтрак», который проведут комитет по туризму совместно с департаментом торговли и услуг.

В рамках фестиваля можно будет попробовать специальный сет в 350 ресторанах. Ценовой диапазон сета - от 186 до 2,5 тыс. руб. на человека.

Заведения - участники фестиваля разместят у входа специальный идентификатор с новогодней символикой.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  туризм  фестивали  Новый Год 

Возврат к списку

Лента новостей

11:41 Город (Москва и область) «Новогодний московский завтрак» - гастрономический фестиваль пройдет в столице с 23 декабря по 8 января

07:49 В мире Посольство: Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о «Северных потоках»

16:58 Город (Москва и область) Собянин: Столица формирует фундамент развития здравоохранения на десятилетия вперед

16:37 Общество Поэтапно увеличить с 18 до 21 года возраст призыва в Вооруженные Силы предложил Шойгу

10:01 В мире Белый дом подтвердил визит президента Украины в Вашингтон 21 декабря

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru