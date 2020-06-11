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Город (Москва и область)     11.06.2020 08:07

Новую дорогу от МКАД до Коммунарки откроют в ближайшие месяцы

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Теги:  дороги  ТиНАО  строительство 

11 июня. Mossovetinfo.ru - Участок автодороги от МКАД до поселка Коммунарка откроют в ближайшие месяцы. Об этом сообщает mos.ru.

По тоннелю можно будет выехать с внутренней стороны МКАД в сторону области. Кроме того, с эстакады можно будет попасть с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону области.


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Карта места

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Теги: 
дороги  ТиНАО  строительство 

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