11 июня. Mossovetinfo.ru - Участок автодороги от МКАД до поселка Коммунарка откроют в ближайшие месяцы. Об этом сообщает mos.ru.



По тоннелю можно будет выехать с внутренней стороны МКАД в сторону области. Кроме того, с эстакады можно будет попасть с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону области.