1 марта. Mossovetinfo.ru – На пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД построят новую эстакаду, которая должна улучшить движение на данной развязке, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Длина новой эстакады составит более 160 метров. В каждую сторону будет организовано по три полосы движения. Эстакада обеспечит левоповоротный съезд на внешнюю сторону МКАД. Выезд на внутреннюю сторону МКАД будет организован по путепроводу, который пройдет под развязкой «клеверного» типа.



Реконструкция развязок «клеверного» типа на развязки с направленными съездами позволяют улучшить пропускную способность при большом потоке транспорта на 15-20%.