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Город (Москва и область)     21.07.2020 09:39

Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» откроют до конца года

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Теги:  театры  строительство  ввод в эксплуатацию  Уголок дедушки Дурова 

21 июля. Mossovetinfo.ru – Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Площадь трехэтажного здания составит около 4 тысяч квадратных метров. В нем разместится 13-метровая сцена в виде арены с подъемником, зрительный зал на 336 мест, в том числе для маломобильных граждан, помещения для содержания животных, гардеробы, медицинский кабинет, буфет, кормокухни, артистические помещения, репетиционный зал, помещения персонала, технические помещения.

В настоящее время в здании завершаются фасадные работы, идет внутренняя отделка помещений, устанавливаются двери, укладывается напольное покрытие, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.


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Карта места

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Теги: 
театры  строительство  ввод в эксплуатацию  Уголок дедушки Дурова 

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