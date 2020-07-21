21 июля. Mossovetinfo.ru – Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Площадь трехэтажного здания составит около 4 тысяч квадратных метров. В нем разместится 13-метровая сцена в виде арены с подъемником, зрительный зал на 336 мест, в том числе для маломобильных граждан, помещения для содержания животных, гардеробы, медицинский кабинет, буфет, кормокухни, артистические помещения, репетиционный зал, помещения персонала, технические помещения.
В настоящее время в здании завершаются фасадные работы, идет внутренняя отделка помещений, устанавливаются двери, укладывается напольное покрытие, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.
10:03 В России Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса
09:39 Город (Москва и область) Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» откроют до конца года
09:28 Город (Москва и область) С 1 августа в зону грузового каркаса Москвы войдут еще три городских округа
08:58 Город (Москва и область) Стартовали работы по благоустройству возле трех строящихся станций БКЛ
08:24 Город (Москва и область) Записаться на тестирование на коронавирус можно через три мобильных приложения
19:47 Город (Москва и область) День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин
13:18 Город (Москва и область) Собянин рассказал, когда появится график переселения по программе реновации
10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок
10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено