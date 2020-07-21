21 июля. Mossovetinfo.ru – Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



Площадь трехэтажного здания составит около 4 тысяч квадратных метров. В нем разместится 13-метровая сцена в виде арены с подъемником, зрительный зал на 336 мест, в том числе для маломобильных граждан, помещения для содержания животных, гардеробы, медицинский кабинет, буфет, кормокухни, артистические помещения, репетиционный зал, помещения персонала, технические помещения.



В настоящее время в здании завершаются фасадные работы, идет внутренняя отделка помещений, устанавливаются двери, укладывается напольное покрытие, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.