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Город (Москва и область)     04.02.2020 14:02

Новую трамвайную линию проложат от поселка Коммунарка до платформы Оставьево

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Теги:  ТиНАО  строительство  трамвай  общественный транспорт  МЦД-2  Остафьево 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Новую трамвайную линию проложат от поселка Коммунарка в ТиНАо до железнодорожной платформы Остафьево, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Новая платформа Остафьево была построена в рамках реализации проекта Московских центральных диаметров. Станция была открыта в январе 2020 года и стала частью маршрута МЦД-2 Нахабино – Подольск.

Будущая трамвайная линия будет интегрирована в систему общественного транспорта. К моменту ее запуска на базе платформы Остафьево уже будет сформирован полноценный транспортно-пересадочный узел. К концу 2021 года будут оборудованы посадочные перроны, кроме того, непосредственно до платформы продлят Заводскую улицу.


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Карта места

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Теги: 
ТиНАО  строительство  трамвай  общественный транспорт  МЦД-2  Остафьево 

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