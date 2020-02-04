4 февраля. Mossovetinfo.ru – Новую трамвайную линию проложат от поселка Коммунарка в ТиНАо до железнодорожной платформы Остафьево, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Новая платформа Остафьево была построена в рамках реализации проекта Московских центральных диаметров. Станция была открыта в январе 2020 года и стала частью маршрута МЦД-2 Нахабино – Подольск.
Будущая трамвайная линия будет интегрирована в систему общественного транспорта. К моменту ее запуска на базе платформы Остафьево уже будет сформирован полноценный транспортно-пересадочный узел. К концу 2021 года будут оборудованы посадочные перроны, кроме того, непосредственно до платформы продлят Заводскую улицу.
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