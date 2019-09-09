9 сентября. Mossovetinfo.ru – Новая вылетная магистраль будет построена на юго-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы.
Новая трасса будет иметь протяженность в 15 километров и пройдет от Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. На новой дороге будет организовано по три полосы движения в каждую сторону, проект предусматривает строительство заездных карманов для общественного транспорта, а также восьми надземных и подземных пешеходных переходов.
Новая вылетная магистраль пройдет через промзону «Южный порт» и должна будет разгрузить Люблинскую улицу и Волгоградский проспект. Строительство новой дороги могут начать уже в 2019 году.
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