9 сентября. Mossovetinfo.ru – Новая вылетная магистраль будет построена на юго-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы.



Новая трасса будет иметь протяженность в 15 километров и пройдет от Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. На новой дороге будет организовано по три полосы движения в каждую сторону, проект предусматривает строительство заездных карманов для общественного транспорта, а также восьми надземных и подземных пешеходных переходов.



Новая вылетная магистраль пройдет через промзону «Южный порт» и должна будет разгрузить Люблинскую улицу и Волгоградский проспект. Строительство новой дороги могут начать уже в 2019 году.