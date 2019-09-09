Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     09.09.2019 12:54

Новую вылетную магистраль построят на юго-востоке Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  дороги  вылетные магистрали 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Новая вылетная магистраль будет построена на юго-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы.

Новая трасса будет иметь протяженность в 15 километров и пройдет от Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. На новой дороге будет организовано по три полосы движения в каждую сторону, проект предусматривает строительство заездных карманов для общественного транспорта, а также восьми надземных и подземных пешеходных переходов.

Новая вылетная магистраль пройдет через промзону «Южный порт» и должна будет разгрузить Люблинскую улицу и Волгоградский проспект. Строительство новой дороги могут начать уже в 2019 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  дороги  вылетные магистрали 

Возврат к списку

Лента новостей

12:54 Город (Москва и область) Новую вылетную магистраль построят на юго-востоке Москвы

12:25 Город (Москва и область) Более 7 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня города

11:09 Город (Москва и область) Электробусы начали работать на 14-м маршруте в Москве

10:13 Общество Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

09:56 Город (Москва и область) Второй этап замены навигации в московском метро стартует в октябре

Актуальные материалы

07:28 Город (Москва и область) Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю

20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму

20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму

08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок

08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru