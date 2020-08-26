Новые карты «Стрелка» выпустят в Подмосковье к 1 сентября

26 августа. Mossovetinfo.ru – Новые лимитированные карты «Стрелка» выпустят в Подмосковье к первому сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.



Дизайн новые серии будет посвящен 200-летию открытия Антарктиды. На картах будут изображены антарктические пейзажи, а также главный символ континента - пингвины.



Карты «Учащегося» и «Учащегося сельской местности» будут выпущены общим тиражом в 22 тысячи экземпляров. С 31 августа их можно будет приобрести в 17 МФЦ Московской области.