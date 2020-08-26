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Город (Москва и область)     26.08.2020 12:30

Новые карты «Стрелка» выпустят в Подмосковье к 1 сентября

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Теги:  карта Стрелка  транспортная карта  Подмосковье  Московская область 

26 августа. Mossovetinfo.ru – Новые лимитированные карты «Стрелка» выпустят в Подмосковье к первому сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

Дизайн новые серии будет посвящен 200-летию открытия Антарктиды. На картах будут изображены антарктические пейзажи, а также главный символ континента - пингвины.

Карты «Учащегося» и «Учащегося сельской местности» будут выпущены общим тиражом в 22 тысячи экземпляров. С 31 августа их можно будет приобрести в 17 МФЦ Московской области.

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Карта места

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Теги: 
карта Стрелка  транспортная карта  Подмосковье  Московская область 

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