26 сентября. Mossovetinfo.ru – На онлайн-карте социальных услуг Москвы появилось шесть новых категорий, сообщается на портале mos.ru.



Теперь, помимо ранее доступных категорий, пользователям стали доступны разделы «Помощь женщинам и детям в кризисной ситуации», «Подростковые клубы», «Клуб “Мой социальный центр”», «Помощь бездомным», «Школа приемных родителей» и «Образование».



Онлайн-навигатор социальных услуг Москвы открылся в августе на официальном сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения. В настоящее время пользователям доступно 11 услуг. Ежедневно помощью онлайн-навигатора пользуются сотни людей. Чаще всего пользователей интересуют вопросы психологической и юридической помощи, а также вопрос услуг центров занятости.