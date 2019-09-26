26 сентября. Mossovetinfo.ru – На онлайн-карте социальных услуг Москвы появилось шесть новых категорий, сообщается на портале mos.ru.
Теперь, помимо ранее доступных категорий, пользователям стали доступны разделы «Помощь женщинам и детям в кризисной ситуации», «Подростковые клубы», «Клуб “Мой социальный центр”», «Помощь бездомным», «Школа приемных родителей» и «Образование».
Онлайн-навигатор социальных услуг Москвы открылся в августе на официальном сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения. В настоящее время пользователям доступно 11 услуг. Ежедневно помощью онлайн-навигатора пользуются сотни людей. Чаще всего пользователей интересуют вопросы психологической и юридической помощи, а также вопрос услуг центров занятости.
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