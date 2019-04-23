23 апреля. Mossovetinfo.ru – Презентация новых купейных вагонов прошла на Рижском вокзале в Москве.



Купе новых вагонов оборудованы сейфами с электронными замками, розетками, а также системами климат-контроля, позволяющими регулировать температуру воздуха в купе. Вагоны оборудованы информационными табло, душевыми кабинами, кроме того, в них есть сервисные зоны, в которых можно установить вендинговые автоматы и пурифайеры для питьевой воды. Предусмотрена зона, в которой будут расположены микроволновка и холодильник.



Новые вагоны делает компания «Трансмашхолдинг» по заказу «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя компания ОАО «РЖД»). До 2025 года ФПК должна получить 3,7 тысячи новых вагонов, среди которых плацкартные, купейные, одноэтажные и двухэтажные.