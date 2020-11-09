9 ноября. Mossovetinfo.ru – В среду, 11 ноября, в Московской области будут введены новые ограничения для пожилых людей из-за коронавируса, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Воробьев отметил, что люди старшего поколения болеют коронавирусом намного тяжелее, поэтому необходимо сделать все, чтобы обеспечить им безопасность и максимально снизить для пожилых людей риск заболевания.
В связи с этим, по словам Воробьева, в среду может быть принято решение о блокировке социальных карт жителей Подмосковья в возрасте 65 лет и старше.
Воробьев подчеркнул, что строго запрета на передвижение граждан в возрасте 65 лет и старше в Подмосковье нет, они могут посещать магазины, гулять в парках, но при этом обязаны соблюдать меры предосторожности.
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