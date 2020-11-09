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Город (Москва и область)     09.11.2020 11:59

Новые ограничения для пожилых людей введут в Подмосковье с 11 ноября

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Теги:  Андрей Воробьев  коронавирус  ограничения  Подмосковье  Московская область  пожилые 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – В среду, 11 ноября, в Московской области будут введены новые ограничения для пожилых людей из-за коронавируса, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что люди старшего поколения болеют коронавирусом намного тяжелее, поэтому необходимо сделать все, чтобы обеспечить им безопасность и максимально снизить для пожилых людей риск заболевания.

В связи с этим, по словам Воробьева, в среду может быть принято решение о блокировке социальных карт жителей Подмосковья в возрасте 65 лет и старше.

Воробьев подчеркнул, что строго запрета на передвижение граждан в возрасте 65 лет и старше в Подмосковье нет, они могут посещать магазины, гулять в парках, но при этом обязаны соблюдать меры предосторожности.


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Теги: 
Андрей Воробьев  коронавирус  ограничения  Подмосковье  Московская область  пожилые 

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