18 апреля. Mossovetinfo.ru – На Белорусском вокзале построят новый пассажирский павильон, две новые платформы, а также проложат 4 дополнительных пути для обслуживания электричек направления Москва – Одинцово, сообщается на официальном сайте РЖД.
Планируется, что с новых платформ будет отправляться до 30 пар поездов в сутки.
Общая площадь нового павильона составит 550 квадратных метров. В нем расположатся зона досмотра, кассовый зал, турникеты для прохода на платформу, санитарные комнаты. Кроме того, павильон оборудуют статической и динамической навигацией, электронной очередью и терминалами для самостоятельного приобретения билетов.
Вход в новый павильон будет организован через арку Белорусского вокзала, также рассматривается вопрос об организации прохода с улицы Грузинский вал.
Новый павильон и платформы будут адаптированы для маломобильных граждан и будут соответствовать всем стандартам транспортной безопасности.
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