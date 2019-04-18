Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.04.2019 10:35

Новые платформы и пассажирский павильон появятся на Белорусском вокзале

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Белорусский вокзал  РЖД  строительство 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – На Белорусском вокзале построят новый пассажирский павильон, две новые платформы, а также проложат 4 дополнительных пути для обслуживания электричек направления Москва – Одинцово, сообщается на официальном сайте РЖД.

Планируется, что с новых платформ будет отправляться до 30 пар поездов в сутки.

Общая площадь нового павильона составит 550 квадратных метров. В нем расположатся зона досмотра, кассовый зал, турникеты для прохода на платформу, санитарные комнаты. Кроме того, павильон оборудуют статической и динамической навигацией, электронной очередью и терминалами для самостоятельного приобретения билетов.

Вход в новый павильон будет организован через арку Белорусского вокзала, также рассматривается вопрос об организации прохода с улицы Грузинский вал.

Новый павильон и платформы будут адаптированы для маломобильных граждан и будут соответствовать всем стандартам транспортной безопасности.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Белорусский вокзал  РЖД  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

11:58 Город (Москва и область) Собянин поздравил московские театры, ставшие лауреатами премии «Золотая маска»

11:50 Власть Госдума приняла закон об ипотечных каникулах

10:50 Город (Москва и область) Отопление в Москве отключат в конце апреля – начале мая

10:42 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве откроется 25 апреля

10:35 Город (Москва и область) Новые платформы и пассажирский павильон появятся на Белорусском вокзале

Актуальные материалы

07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru