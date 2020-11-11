11 ноября. Mossovetinfo.ru – Новые решения по коронавирусным ограничениям могут быть приняты в Москве через 2-3 недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.



Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» мэр Москвы заявил, что новые решения по ограничениям могут быть приняты исходя из складывающейся ситуации. При этом Собянин подчеркнул, что принимаемые решения должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса.



Также мэр Москвы выразил надежду, что за эти две-три недели ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизируется.



Ранее Собянин объявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве с 13 ноября по 15 января вводятся новые ограничения.