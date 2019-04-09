9 апреля. Mossovetinfo.ru – Проект застройки кварталов реновации в Митино будет изменен по просьбам местных жителей, в районе построят дополнительные социальные объекты, сообщает телеканал «ТВЦ».



В рамках обновленного проекта планируется строительство школы, детского сада и детско-взрослой поликлиники. Действующий детский сад сохранится. Кроме того, новые кварталы свяжут с Тушинским и Митинским парками, будет благоустроена набережная реки Сходня.



Для удобства местных жителей будет реконструировано Путилковское шоссе, в рамках реконструкции шоссе будет расширено, появится одноуровневая развязка. Помимо этого, в новых кварталах создадут сеть внутриквартальных проездов.