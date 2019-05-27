27 мая. Mossovetinfo.ru – Четыре новых станции Сокольнической линии метро в ТиНАО откроют для пассажиров в конце июня, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



По словам Хуснуллина, готовность нового участка Сокольнической линии от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка» составляет 95-98%.



На новом участке находится четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Участок линии является наземным, поэтому пути линия накрыта крышей, что позволит минимизировать влияние погоды на работу метро. Вокруг новых станций идут работы по благоустройству, высаживаются зеленые насаждения, создаются новые общественные пространства и пешеходные зоны. Рядом с новыми станциями идет строительство жилой и коммерческой недвижимости.