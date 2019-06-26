26 июня. Mossovetinfo.ru – Открытие новых станций Скольнической линии метро снизили нагрузку на станцию «Саларьево» на 14%, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Благодаря перераспределению пассажиропотока, на станцию «Саларьево» ежедневно заходит на 5 тысяч пассажиров меньше, чем раньше.



Станции Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» открылись для пассажиров 20 июня. Благодаря открытию новых станций, время поездки по городу для жителей поселений Московский и Сосенское сократилось до 40 минут в день.