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Город (Москва и область)     26.06.2019 13:26

Новые станции Сокольнической линии разгрузили станцию «Саларьево» на 14%

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Теги:  Сокольническая линия  метро  метрополитен  пассажиропоток  Саларьево 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Открытие новых станций Скольнической линии метро снизили нагрузку на станцию «Саларьево» на 14%, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Благодаря перераспределению пассажиропотока, на станцию «Саларьево» ежедневно заходит на 5 тысяч пассажиров меньше, чем раньше.

Станции Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» открылись для пассажиров 20 июня. Благодаря открытию новых станций, время поездки по городу для жителей поселений Московский и Сосенское сократилось до 40 минут в день.


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Карта места

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Теги: 
Сокольническая линия  метро  метрополитен  пассажиропоток  Саларьево 

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