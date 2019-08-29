29 августа. Mossovetinfo.ru – Новые дорожные знаки уменьшенного размера на квадратных стойках со смещенными креплениями появятся в порядке эксперимента в районе Арбат, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя дирекции Центра организации дорожного движения Сергея Назарова.



По словам Назарова, квадратные стойки появятся на 36 улицах района Арбат. Они помогают избежать вращения вокруг своей оси в результате ветра, а смещенные крепления оставляют больше пространства для пешеходов на узких улицах с узкими тротуарами. Кроме того, квадратные стойки упрощают механизированную уборку улиц.



На новых стойках будут установлены дорожные знаки уменьшенного типоразмера, кроме того, часть знаков будет совмещенными.



Помимо новых дорожных знаков на обновленных стойках появятся специальные колбы, которые проинформируют водителей о стоимости платной парковки.



В общей сложности до конца года появится около тысячи дорожных знаков уменьшенного размера. Ранее сообщалось, что знаки уменьшенного размера и совмещенные дорожные знаки установят по всей России.