7 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное новым московским трамваям «Витязь-М».



Участникам голосования предлагают ответить на вопрос пользовались ли они уже новыми трамваями, и если пользовались, то как могут их оценить.



Трехсекционные трамваи нового поколения «Витязь-М» появились на московских улицах в марте 2017 года. В настоящее время на маршрутах в СВАО, ВАО и ЦАО работает более 300 таких трамваев. Ежедневно они перевозят более 340 тысяч человек.



Сообщается, что до конца года в Москву поступят еще 24 трамвая «Витязь-М», а к 2023 году весь московский парк трамваев будет состоять из новых вагонов.