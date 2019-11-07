7 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное новым московским трамваям «Витязь-М».
Участникам голосования предлагают ответить на вопрос пользовались ли они уже новыми трамваями, и если пользовались, то как могут их оценить.
Трехсекционные трамваи нового поколения «Витязь-М» появились на московских улицах в марте 2017 года. В настоящее время на маршрутах в СВАО, ВАО и ЦАО работает более 300 таких трамваев. Ежедневно они перевозят более 340 тысяч человек.
Сообщается, что до конца года в Москву поступят еще 24 трамвая «Витязь-М», а к 2023 году весь московский парк трамваев будет состоять из новых вагонов.
11:28 Город (Москва и область) Новые трамваи «Витязь-Москва» оценят в рамках голосования на проекте «Активный гражданин»
10:59 Власть «Единая Россия» и «Моя Москва» подготовили поправки к проекту бюджета Москвы
10:46 Город (Москва и область) Пять домов уже расселили на западе Москвы по программе реновации
09:59 Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину в центре Москвы
09:53 В России Счетная палата сообщила о сокращении населения России
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября
10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники
10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники
09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО
21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета