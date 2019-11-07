Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     07.11.2019 11:28

Новые трамваи «Витязь-Москва» оценят в рамках голосования на проекте «Активный гражданин»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Активный гражданин  голосование  трамваи 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное новым московским трамваям «Витязь-М».

Участникам голосования предлагают ответить на вопрос пользовались ли они уже новыми трамваями, и если пользовались, то как могут их оценить.

Трехсекционные трамваи нового поколения «Витязь-М» появились на московских улицах в марте 2017 года. В настоящее время на маршрутах в СВАО, ВАО и ЦАО работает более 300 таких трамваев. Ежедневно они перевозят более 340 тысяч человек.

Сообщается, что до конца года в Москву поступят еще 24 трамвая «Витязь-М», а к 2023 году весь московский парк трамваев будет состоять из новых вагонов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Активный гражданин  голосование  трамваи 

Возврат к списку

Лента новостей

11:28 Город (Москва и область) Новые трамваи «Витязь-Москва» оценят в рамках голосования на проекте «Активный гражданин»

10:59 Власть «Единая Россия» и «Моя Москва» подготовили поправки к проекту бюджета Москвы

10:46 Город (Москва и область) Пять домов уже расселили на западе Москвы по программе реновации

09:59 Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину в центре Москвы

09:53 В России Счетная палата сообщила о сокращении населения России

Актуальные материалы

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru