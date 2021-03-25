 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     25.03.2021 18:05

Новые вестибюли появятся на 7 станциях МЦК

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦК  вестибюли 

25 марта. Mossovetinfo.ru — На семи самых загруженных станциях МЦК появятся новые вестибюли, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По словам Ликсутова, на некоторых станциях МЦК вестибюли уже загружены на 90-100%. Появление новых выходов и вестибюлей позволит распределить потоки пассажиров, а также сделает более удобными входы и выход со станций.

Новые вестибюли появятся на станциях «ЗИЛ» и «Локомотив» уже в текущем году. Кроме того, до конца 2021 года будут представлены проекты дополнительных вестибюлей и входов на станциях «Деловой центр», «Ростокино», «Верхние Котлы», «Крымская» и «Хорошёво».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦК  вестибюли 

Возврат к списку

Лента новостей

19:01 Общество 25 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

18:05 Город (Москва и область) Новые вестибюли появятся на 7 станциях МЦК

17:28 Город (Москва и область) Около миллиона человек в Москве привились от коронавируса

16:42 Город (Москва и область) Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

15:58 Другое ОКР предложил МОК использовать музыку Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде в Токио

Актуальные материалы

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru