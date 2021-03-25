Новые вестибюли появятся на 7 станциях МЦК

25 марта. Mossovetinfo.ru — На семи самых загруженных станциях МЦК появятся новые вестибюли, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.



По словам Ликсутова, на некоторых станциях МЦК вестибюли уже загружены на 90-100%. Появление новых выходов и вестибюлей позволит распределить потоки пассажиров, а также сделает более удобными входы и выход со станций.



Новые вестибюли появятся на станциях «ЗИЛ» и «Локомотив» уже в текущем году. Кроме того, до конца 2021 года будут представлены проекты дополнительных вестибюлей и входов на станциях «Деловой центр», «Ростокино», «Верхние Котлы», «Крымская» и «Хорошёво».