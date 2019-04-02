2 апреля. Mossovetinfo.ru – Новые входные группы начали обустраивать в усадьбе Люблино в рамках комплексного благоустройства, работы завершат до конца года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В парке при усадьбе 11 входов, сейчас все они демонтированы. На сложившихся пешеходных маршрутах обустраивают новые входные группы. Четыре новых входа будут оборудованы как для пешеходов, так и для проезда автотранспорта, в том числе свадебных кортежей и туристических автобусов. Еще четыре новых входа будут пешеходными.
Помимо новых входных групп в парке при усадьбе Люблино монтируются две сцены, строится павильон для бракосочетаний и других торжественных церемоний, обустраиваются детские и спортивные площадки. Кроме того, обустраивается набережная вдоль Люблинского пруда. В ходе благоустройства территория парка будет дополнительно озеленена, появятся новые цветники, будут высажены новые деревья и кустарники.
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