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Город (Москва и область)     02.04.2019 10:43

Новые входы в усадьбу Люблино оборудуют до конца года

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Теги:  Люблино  благоустройство 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Новые входные группы начали обустраивать в усадьбе Люблино в рамках комплексного благоустройства, работы завершат до конца года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В парке при усадьбе 11 входов, сейчас все они демонтированы. На сложившихся пешеходных маршрутах обустраивают новые входные группы. Четыре новых входа будут оборудованы как для пешеходов, так и для проезда автотранспорта, в том числе свадебных кортежей и туристических автобусов. Еще четыре новых входа будут пешеходными.

Помимо новых входных групп в парке при усадьбе Люблино монтируются две сцены, строится павильон для бракосочетаний и других торжественных церемоний, обустраиваются детские и спортивные площадки. Кроме того, обустраивается набережная вдоль Люблинского пруда. В ходе благоустройства территория парка будет дополнительно озеленена, появятся новые цветники, будут высажены новые деревья и кустарники.


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Карта места

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Теги: 
Люблино  благоустройство 

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