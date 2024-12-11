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Город (Москва и область)     11.12.2024 21:01

Новый автомобильный тоннель под путями МЦД-4 в среду открыл Сергей Собянин

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Теги:  тоннель  автомобильный тоннель  Бутырский  Марьина Роща  Складочная  Двинцев  МЦД-4  Собянин  открыл 

11 декабря — Mossovetinfo.ru — Новый автодорожный тоннель под путями четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) начал работать в среду, время в пути сократилось в среднем на 20 минут. Движение по тоннелю открыл мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте горадминистрации.

«Мы в городе реализуем десятки мероприятий для того, чтобы улучшить локальные транспортные истории, связки между районами. Особенно это касается проходов под железнодорожными линиями, которыми испещрена вся Москва, и порой целые районы разъединены железнодорожными путями. Здесь мы как раз реализовали такую программу: проложили четырехметровый тоннель и соединили два района Москвы, улучшив транспортное обслуживание более чем 130 тысяч москвичей», — отметил Мэр Москвы.

Строительство тоннеля под путями МЦД-4 начали в марте 2023 года, работы проводились в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

«Открытый сегодня под путями D4 тоннель намного упростил выезд со Складочной на улицу Двинцев и далее — на ТТК. Время в пути сократилось в среднем на 20 минут», — сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.
тоннель под ж.д. путями МЦД-4, соединяющий улицы Складочную и Двинцев

Источник схемы — тоннель под ж.д. путями МЦД-4, соединяющий улицы Складочную и Двинцев: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

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Карта места

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Теги: 
тоннель  автомобильный тоннель  Бутырский  Марьина Роща  Складочная  Двинцев  МЦД-4  Собянин  открыл 

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