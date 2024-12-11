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Новый автомобильный тоннель под путями МЦД-4 в среду открыл Сергей Собянин
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Новый автодорожный тоннель под путями четвертого Московского центрального диаметра (...
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11.12.2024, 20:24
Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey назвал российскую сто...
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11.12.2024, 17:42
В ночь на четверг, 12 декабря, в Москве местами ожидается гололедица
11 декабря — Mossovetinfo.ru — В ночь на четверг, 12 декабря, в Москве местами ожидается гололедица, а также – слабый с...