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Город (Москва и область)     14.05.2019 13:28

Новый этап публичных слушаний по реновации стартовал в Москве

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Теги:  программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  программа реновации 

14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве начались публичные слушания по проектам еще пяти кварталов, которые должны быть построены в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Граждане обсудят проекты кварталов, которые должны быть построены в Алтуфьевском, Бабушкинском и Лосиноостровском районах, а также в районах Люблино и Покровское-Стрешнево.

По словам главы Москомархитектуры, все проекты создавались с учетом мнения местных жителей и предусматривают строительство не только жилых домов, но и социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, досуговых и спортивных центров.

Тематические экспозиции с проектами новых кварталов будут представлены с 20 по 27 мая в каждом из районов-участников, кроме того, ознакомится с проектами можно будет в информационном центре по программе реновации по адресу 2-я Брестская улица, дом 6.

28 мая пройдут собрания участников публичных слушаний, на которых участники смогут обсудить предложенные проекты и высказать свои замечания и предложения. После окончания публичных слушаний, замечания и предложения будут принимать еще в течение недели, после чего все они будут переданы проектировщикам.

Ранее в Москве прошли публичные слушания по проектам 12 кварталов по программе реновации. До конца года на публичные слушания представят еще 89 проектов.


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Теги: 
программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  программа реновации 

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