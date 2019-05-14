14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве начались публичные слушания по проектам еще пяти кварталов, которые должны быть построены в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Граждане обсудят проекты кварталов, которые должны быть построены в Алтуфьевском, Бабушкинском и Лосиноостровском районах, а также в районах Люблино и Покровское-Стрешнево.
По словам главы Москомархитектуры, все проекты создавались с учетом мнения местных жителей и предусматривают строительство не только жилых домов, но и социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, досуговых и спортивных центров.
Тематические экспозиции с проектами новых кварталов будут представлены с 20 по 27 мая в каждом из районов-участников, кроме того, ознакомится с проектами можно будет в информационном центре по программе реновации по адресу 2-я Брестская улица, дом 6.
28 мая пройдут собрания участников публичных слушаний, на которых участники смогут обсудить предложенные проекты и высказать свои замечания и предложения. После окончания публичных слушаний, замечания и предложения будут принимать еще в течение недели, после чего все они будут переданы проектировщикам.
Ранее в Москве прошли публичные слушания по проектам 12 кварталов по программе реновации. До конца года на публичные слушания представят еще 89 проектов.
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