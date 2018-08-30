30 августа. Mossovetinfo.ru – В Музее Победы на Поклонной горе 1 сентября откроется новый четырехзальный кинотеатр, сообщается на официальном сайте музея.



Новый кинотеатр является совместным проектом Музея Победы и крупнейшей российской киносети «Каро».



В кинозалах нового кинотеатра будут демонстрироваться только российские фильмы, причем репертуар планируется обновлять каждую неделю. Кроме того, планируется создавать отдельный репертуар для школьников. В дальнейшем новый кинотеатр должен стать площадкой для предпремьерного показа российских фильмов патриотической направленности, в том числе фильмов о Великой Отечественной войне.