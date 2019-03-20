20 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство нового пешеходного моста, который соединит старую и новую территорию Московского зоопарка, начнут в мае, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.
Новый мост высотой 12 метров и протяженностью 22 метра будет оборудован пандусами и лифтами для маломобильных пассажиров, основные конструкции моста будут металлическими, а ограждение выполнят из ударопрочного стекла.
Помимо нового моста, в ближайшее время планируется начать строительство нового входа в Московский зоопарк со стороны метро «Баррикадная». Все работы по строительству нового моста и нового входа планируется завершить до конца 2019 года.
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