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Город (Москва и область)     20.03.2019 09:38

Новый пешеходный мост в Московском зоопарке начнут строить в мае

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Теги:  Московский зоопарк  строительство  мост 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство нового пешеходного моста, который соединит старую и новую территорию Московского зоопарка, начнут в мае, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Новый мост высотой 12 метров и протяженностью 22 метра будет оборудован пандусами и лифтами для маломобильных пассажиров, основные конструкции моста будут металлическими, а ограждение выполнят из ударопрочного стекла.

Помимо нового моста, в ближайшее время планируется начать строительство нового входа в Московский зоопарк со стороны метро «Баррикадная». Все работы по строительству нового моста и нового входа планируется завершить до конца 2019 года.


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Теги: 
Московский зоопарк  строительство  мост 

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