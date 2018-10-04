4 октября. Mossovetinfo.ru – Новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров установлен на МЦК 2 октября, сообщается на официальном сайте МЖД.



В течение дня поезда «Ласточка» перевезли по МЦК более 490 тысяч пассажиров. Это почти на 30 тысяч больше предыдущего рекорда.



В связи с проведением в Москве футбольного матча ЦСКА - «Реал», которая закончилась ночью, 2 октября работа МЦК была продлена до 02:00.