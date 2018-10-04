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Город (Москва и область)
04.10.2018, 09:54
Новый рекорд пассажиропотока установлен на МЦК 2 октября
4 октября. Mossovetinfo.ru – Новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров установлен на МЦК 2 октября, сообщается на официальном сайте МЖД. В течение дня поезда «Ласточка» перевезли по ...
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Город (Москва и область)
04.10.2018, 09:11
Специальные снегозадержатели установят на навесах станций МЦК
4 октября. Mossovetinfo.ru – Навесы станций Московского центрального кольца в целях повышения безопасности оборудуют специальными снегозадержателями, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-служб...
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Город (Москва и область)
04.10.2018, 08:59
В Москве утвердили дизайн-проект станции метро «Шереметьевская»
4 октября. Mossovetinfo.ru – Москомархитектура утвердила дизайн-проект станции «Шереметьевская» большой кольцевой линии метро, сообщает портал mos.ru. Главной идеей дизайн-проекта стала эстет...