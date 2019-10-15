15 октября. Mossovetinfo.ru – Первые рейсы из нового терминала С1 в аэропорту Шереметьево начнут летать с 15 января 2015 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по управлению аэровокзальным комплексом Международного аэропорта Шереметьево Дмитрия Кайгородова.



Кайгородов напомнил, что в 2018 году был открыт новый терминал B с пропускной способностью в 20 миллионов пассажиров в год. Пропускная способность терминала С1 также составит 20 миллионов пассажиров в год.



В дальнейшем планируется объединить терминалы С1 и В, а в 2021 году завершить строительство терминала С2, рассчитанного на 10 миллионов пассажиров в год. В 2024 году планируется начать строительство нового терминала G.



Аэропорт Шереметьево в настоящее время разделен на два терминальных комплекса: северный, состоящий из терминала В, и южный, в который входят терминалы D, E, и F.