22 мая. Mossovetinfo.ru – Участок Сокольнической линии от станции «Филатов луг» до станции «Коммунарка» планируется открыть для пассажиров в конце июня – начале июля, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
Новый участок будет иметь протяженность 12 километров, на нем будет расположено 4 станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter, что новый участок «красной» линии метро планируется запустить летом.
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