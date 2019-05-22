22 мая. Mossovetinfo.ru – Участок Сокольнической линии от станции «Филатов луг» до станции «Коммунарка» планируется открыть для пассажиров в конце июня – начале июля, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.



Новый участок будет иметь протяженность 12 километров, на нем будет расположено 4 станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter, что новый участок «красной» линии метро планируется запустить летом.