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Город (Москва и область)     13.07.2026 05:31

О ликвидации уже 24 БПЛА, летевших на столицу после полуночи сообщил Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотники  Собянин  ПВО  СВО  Москва  столица 

13 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 24 БПЛА, летевших на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силы ПВО сбили уже 24 БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин, информирует официальный сайт мэра Москвы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Мэр Москвы.

Сайт мэра в качестве источника называет канал Сергея Собянина в мессенджере MAX и также предлагает: «Подписывайтесь на официальные каналы Сергея Собянина в мессенджерах «Макс» и «Телеграм»».

Ранее сегодня ночью Собянин сообщил, что система ПВО успешно отразила атаку 19 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

Пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) сообщала утром о введении, а затем – снятии, временных ограничений на полеты в аэропорту Шереметьево.

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  Собянин  ПВО  СВО  Москва  столица 

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