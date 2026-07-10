О ликвидации уже 24 БПЛА, летевших на столицу после полуночи сообщил Собянин

13 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 24 БПЛА, летевших на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



Силы ПВО сбили уже 24 БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин, информирует официальный сайт мэра Москвы.



«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Мэр Москвы.



Сайт мэра в качестве источника называет канал Сергея Собянина в мессенджере MAX и также предлагает: «Подписывайтесь на официальные каналы Сергея Собянина в мессенджерах «Макс» и «Телеграм»».



Ранее сегодня ночью Собянин сообщил, что система ПВО успешно отразила атаку 19 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.



Пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) сообщала утром о введении, а затем – снятии, временных ограничений на полеты в аэропорту Шереметьево.