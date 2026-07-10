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Город (Москва и область)
13.07.2026, 05:31
О ликвидации уже 24 БПЛА, летевших на столицу после полуночи сообщил Собянин
13 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 24 БПЛА, летевших на столицу. На месте падения обломков...
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Город (Москва и область)
12.07.2026, 19:56
300 беспилотников в сторону Московского региона летело в последние сутки - Собянин
12 июля — Mossovetinfo.ru — «В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Б...
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Город (Москва и область)
10.07.2026, 08:57
16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО за ночь на 10 июля – Собянин
10 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном информационном канале что в течени...