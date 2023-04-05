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Город (Москва и область)     05.04.2023 15:41

О временном закрытии остановочного пункта Малино

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Теги:  РЖД  электрички  метро  Малино  Крюково  МЦД-3 

5 апреля, Mossovetinfo.ru – С 15 апреля 2023 года остановочный пункт Малино Октябрьской железной дороги будет закрыт для пассажиров для проведения работ по реконструкции в рамках реализации проекта МЦД-3 на участке Крюково – Раменское. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (по Московскому региону).

"Остановка всех пригородных поездов для посадки/высадки пассажиров на остановочном пункте Малино будет отменена в прямом и обратном направлении.
Для проезда от Малино до Зеленограда (Крюково) пассажиры могут пользоваться автобусным маршрутом №21. В поселок Малино также ходит автобус №20 от Зеленограда (Крюково)", отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что абонементные билеты будут работать следующим образом:
- абонементы Москва – Малино будут действовать до станции Крюково; 
- абонементы Малино – Москва будут действовать от станции Крюково.

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Карта места

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Теги: 
РЖД  электрички  метро  Малино  Крюково  МЦД-3 

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