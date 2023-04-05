О временном закрытии остановочного пункта Малино

5 апреля, Mossovetinfo.ru – С 15 апреля 2023 года остановочный пункт Малино Октябрьской железной дороги будет закрыт для пассажиров для проведения работ по реконструкции в рамках реализации проекта МЦД-3 на участке Крюково – Раменское. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (по Московскому региону).



"Остановка всех пригородных поездов для посадки/высадки пассажиров на остановочном пункте Малино будет отменена в прямом и обратном направлении.

Для проезда от Малино до Зеленограда (Крюково) пассажиры могут пользоваться автобусным маршрутом №21. В поселок Малино также ходит автобус №20 от Зеленограда (Крюково)", отмечается в сообщении.



В сообщении отмечается, что абонементные билеты будут работать следующим образом:

- абонементы Москва – Малино будут действовать до станции Крюково;

- абонементы Малино – Москва будут действовать от станции Крюково.