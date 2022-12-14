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Город (Москва и область)     14.12.2022 06:38

Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня - РБК

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Теги:  жилье  спрос  продажи 

14 декабря, Mossovetinfo.ru - Площадь нераспроданных квартир в новостройках выросла до 66 млн кв. м, что является рекордным уровнем, сообщает РБК. Это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья.

Доля нераспроданных квартир в новостройках достигла рекордных 66%. Причина — низкий спрос, который может продолжить падение на фоне возможной отмены с 2023 года льготной ипотеки в крупных городах, заявляют эксперты РБК.

По данным аналитического центра госкомпании «Дом.РФ», объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 млн кв. м, что на 44% больше, чем в начале 2021 года. Еще около 25 млн кв. м строящегося жилья приходится на проекты, продажи в которых пока не открыты.
«Сегодняшняя ситуация говорит о том, что баланс на рынке жилищного строительства смещается в сторону предложения», — отмечают в аналитическом центре «Дом.РФ».

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Теги: 
жилье  спрос  продажи 

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