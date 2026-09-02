Облачная погода, дождь и до плюс 19 ожидаются в столичном регионе 5 сентября

5 сентября — Mossovetinfo.ru — Дождь, местами сильный, облачно и до плюс 16- 18 градусов прогнозируют в Москве в субботу. 5 сентября Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. В ночь на воскресенье температура в столице может опуститься до плюс 10 градусов.



Местами в регионе возможна гроза. Ветер в регионе юго-западный, западный, 6-11 м/c, местами ожидаются порывы до 17 м/c .



Атмосферное давление составит около 732 - 734 мм ртутного столба.



В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 14 до плюс 19 градусов. В ночь на воскресенье температура снизится до плюс 7 градусов.



Дептранс столицы напоминает, что сегодня, 5 сентября, в центре — временные локальные ограничения движения авто в связи с проведением городских мероприятий: «Дня ходьбы» и «Московского лыжероллерного спринта», забега «Музейная миля».