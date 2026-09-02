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Город (Москва и область)     05.09.2026 08:37

Облачная погода, дождь и до плюс 19 ожидаются в столичном регионе 5 сентября

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Теги:  Гидрометцентр  погода  дождь  Москва  Московская область  5 сентября 

5 сентября — Mossovetinfo.ru — Дождь, местами сильный, облачно и до плюс 16- 18 градусов прогнозируют в Москве в субботу. 5 сентября Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. В ночь на воскресенье температура в столице может опуститься до плюс 10 градусов.

Местами в регионе возможна гроза. Ветер в регионе юго-западный, западный, 6-11 м/c, местами ожидаются порывы до 17 м/c .

Атмосферное давление составит около 732 - 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 14 до плюс 19 градусов. В ночь на воскресенье температура снизится до плюс 7 градусов.

Дептранс столицы напоминает, что сегодня, 5 сентября, в центре — временные локальные ограничения движения авто в связи с проведением городских мероприятий: «Дня ходьбы» и «Московского лыжероллерного спринта», забега «Музейная миля».

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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  дождь  Москва  Московская область  5 сентября 

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