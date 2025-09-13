 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     17.09.2025 07:44

Облачная погода и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в среду

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  погода  Гидрометцентр 

17 сентября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в среду, ветер южный, 6-11 м/с, атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, - сообщается на сайте Гидрометцентра. Ясные дни в Москве закончатся в четверг, но холодно не будет.

Днем 17 сентября в столице будет 19-21 градус тепла, ночью температура понизится до плюс девяти градусов.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 17 - 22 градуса, местами ожидается небольшой дождь. Ближайшей ночью температура воздуха понизится до плюс шесть градусов.

Характер погоды в Московском регионе изменится с четверга, 18 сентября, солнце сменят облака, при этом условий для сильных осадков нет. Температура снизится, но останется выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ясная погода с голубым небом заканчивается. Дело в том, что погодой в Москве с начала сентября управлял антициклон, но с запада настойчиво пытался подойти циклон. С четверга давление в столице понизится, изменится циркуляция воздуха, и Москва окажется уже на периферии циклона. Днем погода станет облачной с прояснениями. Но все-таки будут преобладать уже облака, а не такое чистое и ясное небо, - сказал Вильфанд.

В четверг по столице и области прогнозируется около 20 градусов, в пятницу - 16-20 градусов. В выходные дни ожидается от 15 до 20 градусов тепла. Такой температурный фон на 2-2,5 градуса выше нормы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  погода  Гидрометцентр 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:44 Город (Москва и область) Облачная погода и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в среду

07:28 В России Собянин принял участие в стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения

06:54 Мнения Краснов: необходимо обеспечить доверие людей к судебной системе

07:10 Другое С 15 сентября россияне могут посещать Китай без визы

17:12 Другое Путин в День города приял участие в открытии инфраструктурных объектов Москвы

Актуальные материалы

09:41 Город (Москва и область) Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru