Другие материалы
-
Город (Москва и область)
17.09.2025, 07:44
Облачная погода и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в среду
17 сентября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в с...
-
Город (Москва и область)
13.09.2025, 09:41
Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Многочасовой торжественный парад поездов стартовал на Кольцевой линии метро в 9 утра...
-
Город (Москва и область)
13.09.2025, 09:21
138 мероприятий в честь 878-летия Москвы пройдут 13 и 14 сентября
13 сентября — Mossovetinfo.ru — 138 мероприятий в честь 878-летия Москвы пройдут 13 и 14 сентября, сообщается на официальн...