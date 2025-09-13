Облачная погода и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в среду

17 сентября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в среду, ветер южный, 6-11 м/с, атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, - сообщается на сайте Гидрометцентра. Ясные дни в Москве закончатся в четверг, но холодно не будет.



Днем 17 сентября в столице будет 19-21 градус тепла, ночью температура понизится до плюс девяти градусов.



В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 17 - 22 градуса, местами ожидается небольшой дождь. Ближайшей ночью температура воздуха понизится до плюс шесть градусов.



Характер погоды в Московском регионе изменится с четверга, 18 сентября, солнце сменят облака, при этом условий для сильных осадков нет. Температура снизится, но останется выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Ясная погода с голубым небом заканчивается. Дело в том, что погодой в Москве с начала сентября управлял антициклон, но с запада настойчиво пытался подойти циклон. С четверга давление в столице понизится, изменится циркуляция воздуха, и Москва окажется уже на периферии циклона. Днем погода станет облачной с прояснениями. Но все-таки будут преобладать уже облака, а не такое чистое и ясное небо, - сказал Вильфанд.



В четверг по столице и области прогнозируется около 20 градусов, в пятницу - 16-20 градусов. В выходные дни ожидается от 15 до 20 градусов тепла. Такой температурный фон на 2-2,5 градуса выше нормы.