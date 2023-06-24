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Город (Москва и область)
25.06.2023, 07:01
Облачная погода и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье
24 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, местами по области небольшой дождь и до 25 градусов тепла ...
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Город (Москва и область)
24.06.2023, 22:19
Oперштабы НАК предупреждают об ответственности за акции протеста в период режима КТО
24 июня — Mossovetinfo.ru — Оперативные штабы НАК в Москве и в Московской области информируют, что участие граждан в ...
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Город (Москва и область)
24.06.2023, 07:46
Усилены меры безопасности в Москве и Московской области и ряде регионов России
24 июня — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением антитеррористических мероприятий в Москве и в Московской области у...