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Город (Москва и область)     25.06.2023 07:01

Облачная погода и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

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Теги:  Москва  погода  Московская область 

24 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, местами по области небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 25 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в столице будет 23-25 градуса тепла, в ночь на понедельник - до плюс 14 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  Московская область 

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