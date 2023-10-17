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Город (Москва и область)     19.10.2023 09:07

Облачная погода, мокрый снег и до 6 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 19 октября

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Теги:  Москва  Московская область  погода 

19 октября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, дождь, мокрый снег и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 19 октября, сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно. Осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов тепла, по области от плюс 1 до плюс 6 градусов», – говорится в сообщении.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5–10 м.c, атмосферное давление - 743 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов, местами ожидается гололедица.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода 

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