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Город (Москва и область)     23.12.2023 11:51

Облачная погода, осадки и до 4 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 23 декабря

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Теги:  погода  «желтый» уровень  Московская область  Москва  снег  гололедица  ветер 

23 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, снег, гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 23 декабря, Также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы, метели и ветра

«Облачно. Осадки (снег, мокрый снег). Местами гололед. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 6–11 м/c, атмосферное давление составит 726 мм ртутного столба», – говорится в сообщении.

Также в Московском регионе из-за сильной гололедицы, метели и ветра с порывами до 15 метров в секунду, объявлен «желтый» уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о ветра действует до вечера воскресенья, а о гололедице – до вечера понедельника, 25 декабря. В Подмосковье также ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада – атмосферные осадки ожидаются с вечера субботы до утра воскресенья.

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Карта места

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Теги: 
погода  «желтый» уровень  Московская область  Москва  снег  гололедица  ветер 

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