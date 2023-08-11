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Город (Москва и область)     12.08.2023 10:29

Облачная погода с дождем и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу 12 августа

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Теги:  погода  желтый уровень  Москва  Московская область  12 августа 2023 

12 августа — Mossovetinfo.ru — Облачно, дождь, местами гроза и от 27 до 29 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов, в Подмосковье до плюс 13 градусов. пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 750-754 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за грозы в Москве и области до 00:00 воскресенья, из-за пожарной опасности четвертого класса в Подмосковье - до 22:00 субботы.

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Карта места

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Теги: 
погода  желтый уровень  Москва  Московская область  12 августа 2023 

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