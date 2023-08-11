Другие материалы
-
Город (Москва и область)
12.08.2023, 10:36
Жара начнет возвращаться в Москву со вторника 15 августа - Гидрометцентр
12 августа — Mossovetinfo.ru — До 23-29 градусов тепла и прекращение осадков ожидается в Москве со вторника 15 августа, в...
-
Город (Москва и область)
12.08.2023, 10:29
Облачная погода с дождем и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу 12 августа
12 августа — Mossovetinfo.ru — Облачно, дождь, местами гроза и от 27 до 29 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, п...
-
Город (Москва и область)
11.08.2023, 12:09
Беспилотник ликвидирован ПВО в районе Карамышевской набережной - Собянин
11 августа — Mossovetinfo.ru — При падении обломков в районе Карамышевской набережной ликвидированного ПВО беспило...