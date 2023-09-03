Облачная с прояснениями погода и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 6 сентября

6 сентября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с», – говорится в сообщении.



Днем в столице будет 18-20 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 6 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.



В Подмосковье в среду температура воздуха плюс 17 - плюс 22 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градуса.



Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.