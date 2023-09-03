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Облачная с прояснениями погода и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 6 сентября
6 сентября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 20 градусов прогнози...
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04.09.2023, 08:55
В Москве продолжает расти и развиваться единая цифровая платформа здравоохранения
4 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве продолжает расти и развиваться единая цифровая платформа здравоохранения - ...
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Москва продолжит восстановление инфраструктуры Донбасса на протяжении нескольких лет - Собянин
3 сентября — Mossovetinfo.ru — Москва продолжит восстановление инженерной, городской, социальной инфраструктуры До...