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Город (Москва и область)     06.09.2023 06:38

Облачная с прояснениями погода и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 6 сентября

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Теги:  Москва  погода  Московская область  Гидрометцентр 

6 сентября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с», – говорится в сообщении.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 6 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В Подмосковье в среду температура воздуха плюс 17 - плюс 22 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градуса.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  Московская область  Гидрометцентр 

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