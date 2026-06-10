Облачно с прояснениями, дождь и до плюс 23 ожидаются в столичном регионе 14 июня

14 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, дождь, гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 14 июня, - сообщает Гидрометцентр России.



«Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза.



Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов.



Ветер северо-западный, западный 6-11 м/c, при грозе порывы до 17 м/c», – сообщают синоптики.



В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься в Москве до плюс 9 градусов, в центре - до 13 градусов, в Подмосковье – до плюс 7 градусов.



Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.