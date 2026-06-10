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Город (Москва и область)     14.06.2026 09:28

Облачно с прояснениями, дождь и до плюс 23 ожидаются в столичном регионе 14 июня

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Теги:  Гидрометцентр  Москва  дождь  погода 

14 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, дождь, гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 14 июня, - сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза.

Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов.

Ветер северо-западный, западный 6-11 м/c, при грозе порывы до 17 м/c», – сообщают синоптики.

В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься в Москве до плюс 9 градусов, в центре - до 13 градусов, в Подмосковье – до плюс 7 градусов.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  Москва  дождь  погода 

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