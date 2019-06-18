19 июня. Mossovetinfo.ru – К 15 июля в московском метро полностью завершат обновление турникетов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Обновление турникетов в метро началось в 2016 году и с этого момента на станциях столичной подземки установили более 3 тысяч современных турникетов со стеклянными створками. В мае и июне текущего года установлено 160 турникетов на 10 станциях. До полного завершения работы осталось установить 200 турникетов на 11 станциях.



Новые турникеты работают бесшумно и быстрее, чем прежние модели. Кроме того, в линейке турникетов одно из устройств делается шире, чем другие, что позволяет проще попасть на станцию маломобильным гражданам, пассажирам с детскими колясками или большими сумками. Помимо этого, новые, современные турникеты позволяют сделать более современным интерьер вестибюлей.