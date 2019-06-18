Другие материалы
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Город (Москва и область)
19.06.2019, 08:53
В честь юбилея ВДНХ в космос запустят спутник
19 июня. Mossovetinfo.ru – Спутник, который назвали «ВДНХ-80» запустят в космос в честь 80-летнего юбилея ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Новый космическ...
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Город (Москва и область)
19.06.2019, 08:29
Обновление турникетов в московском метро завершат к 15 июля
19 июня. Mossovetinfo.ru – К 15 июля в московском метро полностью завершат обновление турникетов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Обновление турникетов в метро ...
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Город (Москва и область)
18.06.2019, 16:44
Дворец гимнастики Ирины Виннер-Усмановой открылся в Москве
18 июня. Mossovetinfo.ru – Дворец гимнастики Ирины Виннер-Усмановой открылся на территории спорткомплекса «Лужники». На церемонии открытия дворцы мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарнос...