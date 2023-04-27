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Город (Москва и область)
28.04.2023, 08:49
«Обвал холода» и заморозки ударят по Москве в праздничные дни начала мая
28 апреля. Mossovetinfo.ru - В ночь на воскресенье, 30 апреля, в Московской области возможны заморозки до минус 2 градусо...
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Город (Москва и область)
27.04.2023, 19:24
Москва встала в 10‑балльных пробках
27 апреля. Mossovetinfo.ru - На дорогах столицы образовались 10-балльные заторы вечером в четверг. В основном затруднен...
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Город (Москва и область)
27.04.2023, 12:30
С 14:30 27 апреля в центре Москвы ряд улиц перекроют, ожидаются пробки 9 баллов - ЦОДД
27 мая. Mossovetinfo.ru - ЦОДД прогнозирует пробки до девяти баллов в Москве вечером 27 апреля так как на ряде улиц в цен...