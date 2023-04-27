«Обвал холода» и заморозки ударят по Москве в праздничные дни начала мая

28 апреля. Mossovetinfo.ru - В ночь на воскресенье, 30 апреля, в Московской области возможны заморозки до минус 2 градусов. Об этом журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«29 апреля ночью будет дождливая погода, температура понизится до плюс 2-7 градусов. День будет самым холодным за последнюю декаду апреля - всего лишь плюс 11-13 градусов и облачность. Необычная погода ожидается 30 апреля: ночью температура будет низкая, в Москве - плюс 3-5 градусов, а по области - даже до минус 2, будут заморозки. Но дневные температуры в воскресенье повысятся до плюс 15-17 градусов. В среднем в выходные температура будет ниже нормы на 1,5 градуса, но мы ощутим это как волну холода, потому что сейчас погода на месяц опережает свое климатическое развитие», - сказал Вильфанд.



Он напомнил, что в апреле и мае погода очень изменчива, поэтому москвичам не следует удивляться.



Также Вильфанд сообщил, что температура в предстоящем мае в Москве будет около и выше нормы