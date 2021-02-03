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Город (Москва и область)     03.02.2021 22:30

Обвал холода в пятницу будет в Москве и регионе

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Теги:  Москва  Московская область  холод  циклон  Фобос 

3 февраля. В пятницу, 5 февраля, жителей Москвы и всего Московского региона ожидает обвал холода. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В воскресенье по области местами ожидается до минус 25.

"В пятницу жителей столичного региона ждет настоящий обвал холода. По расчетам, в течение ночи морозы окрепнут до минус 10−15, да и днем будет лишь на один-два градуса теплее. Впрочем, температура всего-навсего вернется в норму. Время от времени будет приниматься небольшой снег", - говорится в сообщении.

"В выходные осадки ожидаются несущественными, а похолодание усилится, и температурный режим окажется на 7−9 градусов ниже средних многолетних значений. В субботу ночью при переменной облачности воздух остынет до минус 15−20, в воскресенье по области местами до минус 25. Дневная температура в пределах минус 10−15 градусов. Дискомфорта погоде добавит плотный северо-западный ветер», — отметили синоптики.

Морозную погоду принесет циклон, получивший у немецких метеорологов имя «Квирин». Перед похолоданием ожидаются снегопады.


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Теги: 
Москва  Московская область  холод  циклон  Фобос 

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