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Город (Москва и область)     15.03.2019 13:14

Объявлен конкурс на строительство трех станций метро в ТиНАО

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  тендер 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы объявили тендер на право строительства трех станций Коммунарской линии метро, следует из данных городского портала госзакупок.

Победитель тендера должен будет построить станции «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри», а также перегонные тоннели от станции «Коммунарка» до станции «Улица Генерала Тюленева». Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет более 27 миллиардов рублей.

Коммунарскую линию метро планируется открыть для пассажиров к 2023 году, протяженность новой ветки составит 23 километра, на ней будет расположено 10 станций. В перспективе линия может быть продолжена до Троицка.


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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  тендер 

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