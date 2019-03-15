15 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы объявили тендер на право строительства трех станций Коммунарской линии метро, следует из данных городского портала госзакупок.
Победитель тендера должен будет построить станции «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри», а также перегонные тоннели от станции «Коммунарка» до станции «Улица Генерала Тюленева». Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет более 27 миллиардов рублей.
Коммунарскую линию метро планируется открыть для пассажиров к 2023 году, протяженность новой ветки составит 23 километра, на ней будет расположено 10 станций. В перспективе линия может быть продолжена до Троицка.
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