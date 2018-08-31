31 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве начали подготовку к реставрации чугунного фонтана и ворот Александринского дворца в Нескучном саду, сообщает портал mos.ru.
Чугунные ворота были построены в середине XIX века и являются частью въездной группы Александринского дворца. Фонтан, созданный в 1835 году по проекту Джованни Витали, ранее стоял на Лубянской площади. Ранее фонтан назывался Никольским. В 1934 году фонтан был перенесен в Нескучный сад. Наряду с еще одни фонтаном Витали – Петровским – фонтан в Нескучном саду является одним из двух старейших фонтанов в Москве. И фонтан, и ворота Александринского дворца являются объектами культурного наследия федерального значения.
Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение исследовательских работ. По их итогам будет составлен план реставрации фонтана и ворот. Затем будет выбрана подрядная организация, которая будет проводить работы по реставрации.
10:40 Город (Москва и область) Все турникеты уберут из наземного транспорта Москвы с 1 сентября
10:01 Город (Москва и область) Движение по Новоарбатскому мосту восстановлено после ДТП
09:56 Общество Назван средний чек на подготовку ребенка к школе
09:35 Город (Москва и область) Один из старейших фонтанов Москвы отреставрируют
09:19 Происшествия Движение в центр по Новоарбатскому мосту перекрыто из-за ДТП
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн
18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира