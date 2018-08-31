31 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве начали подготовку к реставрации чугунного фонтана и ворот Александринского дворца в Нескучном саду, сообщает портал mos.ru.



Чугунные ворота были построены в середине XIX века и являются частью въездной группы Александринского дворца. Фонтан, созданный в 1835 году по проекту Джованни Витали, ранее стоял на Лубянской площади. Ранее фонтан назывался Никольским. В 1934 году фонтан был перенесен в Нескучный сад. Наряду с еще одни фонтаном Витали – Петровским – фонтан в Нескучном саду является одним из двух старейших фонтанов в Москве. И фонтан, и ворота Александринского дворца являются объектами культурного наследия федерального значения.



Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение исследовательских работ. По их итогам будет составлен план реставрации фонтана и ворот. Затем будет выбрана подрядная организация, которая будет проводить работы по реставрации.