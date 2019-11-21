21 ноября. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза одобрила проект благоустройства Ташкентской и Ферганской улиц в рамках создания ТПУ «Юго-Восточная», сообщается на портале mos.ru.



Проект предусматривает создание внутриквартального проезда, реконструкцию инженерно-технических коммуникаций, создание плоскостной парковки, обустройство заездных карманов, установку новых систем освещения и остановок общественного транспорта, создание велодорожки, пешеходных зон, мест отдыха и спортивных площадок. Также будет произведена замена газона и озеленение территории.



Кроме того, после завершения строительства станции метро «Юго-Восточная», будут произведены восстановительные работы на Самаркандском бульваре и в Ташкентском переулке.



ТПУ «Юго-Восточная» будет создан на базе одноименной строящейся станции метро, которая станет частью Некрасовской линии столичной подземки.