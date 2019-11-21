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Город (Москва и область)     21.11.2019 08:38

Одобрен проект благоустройства улиц возле ТПУ «Юго-Восточная»

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Теги:  благоустройство  ТПУ 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза одобрила проект благоустройства Ташкентской и Ферганской улиц в рамках создания ТПУ «Юго-Восточная», сообщается на портале mos.ru.

Проект предусматривает создание внутриквартального проезда, реконструкцию инженерно-технических коммуникаций, создание плоскостной парковки, обустройство заездных карманов, установку новых систем освещения и остановок общественного транспорта, создание велодорожки, пешеходных зон, мест отдыха и спортивных площадок. Также будет произведена замена газона и озеленение территории.

Кроме того, после завершения строительства станции метро «Юго-Восточная», будут произведены восстановительные работы на Самаркандском бульваре и в Ташкентском переулке.

ТПУ «Юго-Восточная» будет создан на базе одноименной строящейся станции метро, которая станет частью Некрасовской линии столичной подземки.


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Теги: 
благоустройство  ТПУ 

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