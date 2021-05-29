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Город (Москва и область)     29.05.2021 10:25

Оформить пособие по рождению ребенка можно будет в электронном виде

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Теги:  госуслуги  услуги 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Оформить дополнительное пособие при рождении ребенка с 3 июня можно будет в электронном виде. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Сделать это можно будет на mos.ru.

По словам Раковой, заявителям не нужно будет прикреплять сканы документов: все основные данные органы власти проверят самостоятельно. А деньги будут переведены на карточку.

В Москве ранее увеличили возраст молодых семей, получающих выплату при рождении ребенка. Теперь такое право получили родители в возрасте от 30 до 36 лет. Право на получение дополнительного единовременного пособия имеют семьи, в которых средний доход на человека ниже прожиточного минимума. Как и ранее, пособие может получить любая семья, где оба родителя моложе 30 лет.

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Теги: 
госуслуги  услуги 

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